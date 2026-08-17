Иран пошел ва-банк: США получили жесткий дедлайн для спасения переговоров

Как рассказал агентству высокопоставленный иранский чиновник, переговорный процесс фактически вошел в тупик. Также не произошло ожидаемого возобновления движения нефтяных танкеров через стратегический Ормузский пролив.

По его словам, Иран готовится к возможному обострению не только в районе пролива, но и в более широком регионе.

"Иранские структуры должны быть готовы к эскалации напряженности в Ормузском проливе и более широком регионе", - заявил чиновник.

Он добавил, что в случае провала дипломатических усилий Тегеран готов провести своевременный и точный военный удар, чтобы прорвать морскую блокаду.

Иран установил дедлайн

По словам иранского чиновника, США должны в течение нескольких недель выполнить все положения предварительного соглашения. В Тегеране это называют необходимым условием для продолжения переговоров.

"В течение короткого периода в несколько недель, установленного Ираном, США должны выполнить все положения соглашения. Это предварительное условие для дальнейших переговоров с США", - сказал он.

Чиновник добавил, что посредники должны уведомить Вашингтон и другие страны региона о установленном Тегераном сроке.