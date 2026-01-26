Іран під прицілом? Авіаносна ударна група США готова до дій на Близькому Сході, - CNN

Стало відомо, що авіаносна ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln наразі перебуває в Індійському океані, що дозволяє їй швидко наблизитися до будь-яких потенційних операцій проти Ірану.

Група діє в зоні відповідальності Центрального командування США (CENTCOM), яке координує американські військові операції на Близькому Сході. Водночас, за словами джерел, авіаносець ще не перебуває в режимі негайної бойової готовності.

Зазначимо, що типова авіаносна ударна група включає сам авіаносець, ракетні крейсери, кораблі протиповітряної оборони та есмінці або фрегати для боротьби з підводними човнами.

Наразі президент США Дональд Трамп продовжує розглядати різні варіанти щодо Ірану. При цьому союзники США закликають Вашингтон утриматися від будь-яких військових дій.

Іран готується до потенційного нападу США

У неділю, 25 січня, в Тегерані на площі Революції з’явився масштабний мурал із зображенням винищувачів, що летять над американським військовим кораблем. Під час п’ятничної молитви імам у столиці публічно застеріг Вашингтон.

"Трильйони доларів, які ви інвестували в регіон, перебувають під прицілом наших ракет", - заявив Мохаммад Алі Акбарі.

Іранські чиновники за останній тиждень різко посилили риторику. Наприклад, речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран "більш ніж здатний" завдати США відповіді, яка стане для них "болючою".

"Прибуття одного чи кількох військових кораблів не впливає на оборонну рішучість Ірану", - сказав він, додавши, що іранські збройні сили постійно посилюють свої можливості.

Іран також заявляє про значне зростання ракетного потенціалу після 12-денної війни з Ізраїлем у червні. Під час того конфлікту Тегеран завдав ударів по ізраїльських цілях ракетами та безпілотниками, а США згодом атакували ключові іранські ядерні об’єкти.