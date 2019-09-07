Иран в Персидском заливе задержал танкер с топливом

В Персидском заливе береговая охрана Ирана задержала филиппинский танкер по подозрениям в контрабанде топлива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRIB.

Сообщается, что судно пыталось нелегально транспортировать 283,9 тыс. л дизельного топлива. На борту задержанного танкера находилось 12 граждан Филиппин.

"Контрабанда в любой сфере имеет разрушительные последствия для экономики страны и требует твердой позиции против организованных сетей", - заявил командующий береговой охраной провинции Хормозган полковник Хоссейн Дахаки.

Филиппинское судно было арестовано в двух милях от города Сирик.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 15 августа у берегов Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1. Судно подозревается в транспортировке нефти в Сирию в обход санкций ЕС. Арест танкера стал причиной дипломатического скандала между Лондоном и Тегераном, который в ответ начал задерживать британские суда.

Также сообщалось, что Иран заявил о готовности к обогащению урана. Такое заявление было сделано в результате начала снятия ограничений по ядерной сделке.