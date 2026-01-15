Іран перекрив повітряний простір з боку Іраку
Влада Ірану на тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході закрила повітряний простір для авіації з боку Іраку, водночас Велика Британія в середу ухвалила рішення евакуювати дипломатичний персонал із Тегерана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Clash Report, а також POLITICO.
Іран запровадив обмеження на використання свого повітряного простору для польотів, що прямують з боку Іраку.
Рішення ухвалено в умовах зростання ризиків для цивільної авіації та на тлі повідомлень про можливу військову ескалацію в регіоні.
Закриття неба розглядається як превентивний захід безпеки і може вплинути на маршрути міжнародних авіакомпаній, які використовують цей коридор для транзитних рейсів.
Евакуація британської дипмісії
Паралельно з авіаційними обмеженнями Велика Британія вивезла свого посла і всіх співробітників посольства з Ірану.
За словами британського чиновника, рішення ухвалено після оцінки поточної ситуації з безпекою і спрямоване на захист персоналу.
Дипломатичне представництво в Тегерані тимчасово закрите і продовжить роботу в дистанційному форматі.
Причини посилення заходів безпеки
Загострення пов'язане з діями США, які раніше розпорядилися евакуювати персонал зі своєї найбільшої військової бази на Близькому Сході.
Президент Дональд Трамп розглядає варіанти військового тиску на іранський режим, що посилило напруженість і призвело до ланцюжка превентивних рішень з боку союзників Вашингтона.
Рекомендації для громадян
Влада Великої Британії оновила рекомендації для поїздок, вказавши на зміну консульського режиму і підвищені ризики. Аналогічні кроки можуть послідувати і з боку інших держав, якщо ситуація продовжить погіршуватися.
Нагадуємо, що США можуть завдати удару по Ірану протягом найближчої доби, водночас Тегеран заявляє про готовність дати відповідь, а європейські джерела наголошують на високій вірогідності військового втручання, здатного загострити ситуацію на Близькому Сході.
Зазначимо, що організація United Against Nuclear Iran надала Білому дому перелік із 50 ключових іранських військових об'єктів на тлі повідомлень про можливий удар США по Ірану, що підкреслює зростання напруженості в регіоні.