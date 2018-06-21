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Меркель призывает отреагировать на "агрессивные тенденции" Ирана

НовостиПолитика    21.06.2018 - 15:34
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

ЕС с опаской воспринимает также присутствие Ирана в Сирии и участие в войне в Йемене

Европейские государства разделяют обеспокоенность по поводу программы баллистических ракет Ирана и призывают принять меры из-за его "агрессивных тенденций" на Ближнем Востоке. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters.

"Агрессивные тенденции Ирана нужно не только обсудить, но и срочно принять необходимые решения", - сказала она после встречи с королем Иордании Абдаллой ибн Хусейном.

По словам немецкого канцлера, Евросоюз с опаской воспринимает присутствие Ирана в Сирии и его роль в войне в Йемене.

В свою очередь, Абдалла заявил, что на Ближнем Востоке не может быть мира без палестинского государства со столицей в Иерусалиме.

Соединенные Штаты готовят новый мирный план, который еще не обнародован, но уже возмутил палестинцев: признание Иерусалима столицей Израиля.

Европейские государства, подписавшие ядерное соглашение с Ираном 2015 года, до сих пор поддерживают его. Иран говорит, что вопрос баллистических ракет и его участия в войнах на Ближнем Востоке не подлежат обсуждению.

По соглашению с США, Францией, Германией, Великобританией, Россией и Китаем Иран строго ограничил мощности по обогащению урана, чтобы заверить государства в том, что он не используется для разработки ядерных бомб.

В обмен Иран получил ослабление санкций, большинство из которых были отменены в январе 2016 года.

Вашингтон объявил о выходе США из соглашения. Впоследствии США расширили персональные санкции против Ирана. Иран решил возобновить обогащение урана в крупных масштабах.

Напомним, ранее Меркель заявила, что сделка с Ираном по атому не является идеальной, но из нее нельзя выходить, как это сделали в США.

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Теги публикации: Ангела Меркель, Иран, ядерное соглашение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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