Меркель призывает отреагировать на "агрессивные тенденции" Ирана

ЕС с опаской воспринимает также присутствие Ирана в Сирии и участие в войне в Йемене

Европейские государства разделяют обеспокоенность по поводу программы баллистических ракет Ирана и призывают принять меры из-за его "агрессивных тенденций" на Ближнем Востоке. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters.

"Агрессивные тенденции Ирана нужно не только обсудить, но и срочно принять необходимые решения", - сказала она после встречи с королем Иордании Абдаллой ибн Хусейном.

По словам немецкого канцлера, Евросоюз с опаской воспринимает присутствие Ирана в Сирии и его роль в войне в Йемене.

В свою очередь, Абдалла заявил, что на Ближнем Востоке не может быть мира без палестинского государства со столицей в Иерусалиме.

Соединенные Штаты готовят новый мирный план, который еще не обнародован, но уже возмутил палестинцев: признание Иерусалима столицей Израиля.

Европейские государства, подписавшие ядерное соглашение с Ираном 2015 года, до сих пор поддерживают его. Иран говорит, что вопрос баллистических ракет и его участия в войнах на Ближнем Востоке не подлежат обсуждению.

По соглашению с США, Францией, Германией, Великобританией, Россией и Китаем Иран строго ограничил мощности по обогащению урана, чтобы заверить государства в том, что он не используется для разработки ядерных бомб.

В обмен Иран получил ослабление санкций, большинство из которых были отменены в январе 2016 года.

Вашингтон объявил о выходе США из соглашения. Впоследствии США расширили персональные санкции против Ирана. Иран решил возобновить обогащение урана в крупных масштабах.

Напомним, ранее Меркель заявила, что сделка с Ираном по атому не является идеальной, но из нее нельзя выходить, как это сделали в США.