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Іран очікує від ЄС пропозицій для збереження ядерної угоди

НовиниПолітика    24.06.2018 - 09:53
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

ЄС пообіцяв представити пакет заходів, які задовольняють вимоги Ірану

Уряд Ірану очікує, що Європа представить пакет пропозицій для збереження ядерної угоди до кінця липня 2018 року. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, передає Press TV.

За його словами, Євросоюз пообіцяв представити пакет заходів, який повинен задовольнити вимоги Ірану.

За його словами, про це заявляли лідери Франції, Німеччини та Великобританії, а дані країни є учасниками ядерної угоди.

Зазначимо, Європейські держави, які підписали ядерну угоду з Іраном 2015 року, досі підтримують його.

Іран каже, що питання балістичних ракет і його участі у війнах на Близькому Сході не підлягають обговоренню. За угодою зі США, Францією, Німеччиною, Великобританією, Росією і Китаєм Іран суворо обмежив потужності зі збагачення урану, щоб запевнити держави в тому, що він не використовується для розробки ядерних бомб.

В обмін Іран отримав послаблення санкцій, більшість з яких були скасовані у січні 2016 року.

Вашингтон оголосив про вихід США з угоди. Згодом США розширили персональні санкції проти Ірану. Іран вирішив відновити збагачення урану у великих масштабах.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляла, що Європейські держави поділяють стурбованість з приводу програми балістичних ракет Ірану і закликають вжити заходи через його "агресивні тенденції" на Близькому Сході.

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Теги публікації: Евросоюз, Іран, ядерное оружие, ядерное соглашение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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