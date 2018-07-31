Іран відкинув пропозицію Трампа про переговори

В Ірані назвали пропозицію про переговори без попередніх умов марною і принизливою

Високопоставлені офіційні особи Ірану у вівторок відмовилися від пропозиції американського президента Дональда Трампа про переговори. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, в Ірані назвали пропозицію про переговори без попередніх умов марною і принизливою.

Нагадаємо, як повідомляло раніше РБК-Україна, в Ірані наполягають, що США повинні підтвердити прихильність виконанню ядерної угоди перед зустріччю з іранським керівництвом.

Трамп заявив про готовність зустрітися із керівництвом Ірану "у будь-який час" і без "попередніх умов". "Я, звичайно, зустрінуся з Іраном, якщо вони захочуть зустрітися. Я вірю, що вони в кінцевому підсумку захочуть зустрітися. Я готовий зустрітися, коли вони побажають", - відзначав глава США.

Відзначимо, що на думку Трампа, ядерна угода, з якої вийшли Штати, є провальною. Глава США також заявляв, що готовий до ухвалення "справжньої угоди", яка буде відрізнятися від попередньої.

Додамо, 22 липня президент Ірану Хасан Рухані застеріг Трампа від необдуманих дій, які можуть призвести до війни. У відповідь на це глава США застеріг Іран від загроз своїй країні.