Иран отреагировал на операцию США по ликвидации генерала Сулеймани

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал "актом международного терроризма" операцию Вооруженных сил Соединенных Штатов в Багдаде, в ходе которой был убит генерал-майор Корупса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зарифа в Twitter.

По его словам, действия Вашингтона опасны и ведут к эскалации конфликта.

Также Зариф добавил, что США несут ответственность за все последствия своей "мошеннической авантюры".

Напомним, ночью 3 января три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрелов погибли восьмь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

Позже Соединенные Штаты заявили о своей причастность к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира иранского спецназа "Кудс" генерала Касима Сулеймани.