Иран отработал атаку на американский авианосец

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Военные учения под кодовым названием "Великий пророк-14" проходят с участием военно-морских и аэрокосмических сил Ирана.
Напомним, ранее иранский пассажирский лайнер перехватили американские истребители.
Также РБК-Украина писало, что Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа из-за гибели иранского генерала, командующего Корпусом стражи исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
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