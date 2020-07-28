Иран отработал атаку на американский авианосец

Военные учения под кодовым названием "Великий пророк-14" проходят с участием военно-морских и аэрокосмических сил Ирана.

Напомним, ранее иранский пассажирский лайнер перехватили американские истребители.

Также РБК-Украина писало, что Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа из-за гибели иранского генерала, командующего Корпусом стражи исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.