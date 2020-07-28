Іран відпрацював атаку на американський авіаносець

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Військові навчання під кодовою назвою "Великий пророк-14" проходять за участю військово-морських та аерокосмічних сил Ірану.
Нагадаємо, раніше іранський пасажирський лайнер перехопили американські винищувачі.
Також РБК-Україна писало, що Іран видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа через загибель іранського генерала, командувача Корпусом варти ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані.
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