Іран відпрацював атаку на американський авіаносець

Військові навчання під кодовою назвою "Великий пророк-14" проходять за участю військово-морських та аерокосмічних сил Ірану.

Нагадаємо, раніше іранський пасажирський лайнер перехопили американські винищувачі.

Також РБК-Україна писало, що Іран видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа через загибель іранського генерала, командувача Корпусом варти ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані.