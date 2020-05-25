Иран отправил к Венесуэле 5 танкеров с бензином вопреки санкциям США

К водам Венесуэлы приближаются танкеры с бензином, которые нуждающейся в топливе стране отправил Иран. Это было сделано вопреки предупреждениям Вашингтона о возможности применения мер в отношении Тегерана.

Об это сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что первый из пяти иранских танкеров Fortune с топливом уже приблизился к водам Венесуэлы еще в субботу. Судно должно было прибыть в один из государственных портов PDVSA в сопровождении военных.

Иран предоставляет Венесуэле 1,53 миллиона баррелей бензина и компонентов. Бензин остро необходим в Венесуэле, так как ее сеть нефтепереработки работает в этом году примерно на 10% от общей производительности в 1,3 миллиона баррелей в день. Венесуэла, которая также находится под американскими санкциями, полагается только на импорт.

Ранее администрация Трампа заявила в начале месяца, что "рассматривает меры", которые она может предпринять в ответ на эти поставки. Возможно, эти угрозы заставляют власти Венесуэлы не сообщать деталей о поставках.

Напомним, недавно США ввели санкции против министра внутренних дел Ирана Рахмани Фазли.