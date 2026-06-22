Іран оголосив результати переговорів зі США та поступки, яких вдалось домогтися

У дописі на X Арагчі також сказав, що "для Ірану було розпочато масштабний план реконструкції та розвитку".

У публікації не було надано жодних подробиць щодо заморожених активів чи плану реконструкції. CNN звернувся до Білого дому за коментарем щодо переговорів.

Раніше, за повідомленням напівофіційного іранського інформаційного агентства Fars, Хоссейн Горбанзаде, експерт з економіки в складі іранської делегації, заявив, що проєкт угоди про тимчасове звільнення від санкцій США щодо іранської нафти та нафтопродуктів завершено.

Арагчі сказав, що "першим справжнім випробуванням" стане створення ліванської групи з деконфлікту, про створення якої, за словами посередників Катару та Пакистану, було домовлено між США та Іраном. Група має допомогти забезпечити припинення військових операцій у Лівані, де знаходиться угрупування "Хезболла".