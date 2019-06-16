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Іран оголосить про плани скорочення дотримання ядерної угоди

Новини » Політика    16.06.2019 - 16:29
Іран оголосить про плани скорочення дотримання ядерної угоди
Ілюстративне фото (Sean Gallup/Getty Images)

Оголошення повинні зробити завтра в організації з атомної енергії Ірану

Влада Ірану у понеділок, 17 червня, повинні оголосити про подальші дії щодо скорочення дотримання міжнародного ядерного договору, від якого Сполучені Штати відмовилися в минулому році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Повідомляється, що завтра організація з атомної енергії Ірану на майданчику важкої води в Араку повинна оголосити про підготовчі кроки, що будуть вжиті для подальшого зниження зобов'язань влади країни в рамках ядерної угоди.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Ірану пригрозив не виконувати зобов'язання щодо ядерної угоді. На Нараді по взаємодії і заходам довіри в Азії Рухани заявив, що Іран не може дотримуватися ядерної угоди в односторонньому порядку, він також додав, що вони хочуть бачити "позитивні сигнали" від інших країн підписали договір, включаючи РФ, Китай, Британію, Францію і Німеччину.

Нагадаємо, що Німеччина та Іран обговорять збереження ядерної угоди. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф повідомив, що поїздка глави МЗС ФРН Хайко Маасу в Тегеран показує, що Німеччина хоче "зберегти живий" ядерну угоду, а також припустив, що Тегеран не буде розглядати Маасу як посередника між США і Іраном додавши, що "малоймовірно, що міністр закордонних справ Німеччини направляється в Тегеран, щоб нести спецпослание"

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