Іран звинуватив США у веденні "психологічної війни"

У Тегерані заявили, що Вашингтон веде психологічну війну" і намагається розколоти іранський народ

Президент Ірану Хасан Роухані заявив про ведення психологічної війни" США проти Ірану. Про це передає DW.

Роухані зазначив, що незважаючи на відновлення санкцій США, влада Ірану буде дотримуватися ядерної угоди й буде продовжувати виконання взятих на себе зобов'язань.

"Сполучені Штати знову вводять санкції проти Ірану і розривають ядерну угоду, а потім хочуть провести переговори з нами", - заявив президент Ірану під час ефіру на державному телеканалі.

Він додав, що Іран готовий до переговорів з Вашингтоном, але за умови, що США повернуть до себе довіру.

Хасан Роухані підкреслив, що переговори з США разом з санкціями не мають ніякого сенсу.

Нагадаємо, ЄС з 7 серпня блокує дію санкцій США проти Ірану на своїй території. Такий крок має на меті пом'якшити вплив санкцій на інтереси компаній держав-членів ЄС, які мають законний бізнес в Ірані.