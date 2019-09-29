Иран обвинил США в начале "кибервойны"

Министр иностранных дел (МИД) Ирана Мохаммад Джавад Зарифе обвинил США в начале "кибервойны". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

По его словам, "кибервойна" ведется против Ирана.

"Соединенные Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей", - сказал Зарифе.

Также министр упомянул вирус StuxNet, который использовали ранее против Ирана.

Существует предположение, что StuxNet является специализированной разработкой спецслужб Израиля и США, направленной против ядерного проекта Ирана.

Кроме того, Зарифе опроверг обвинения США о намерениях Ирана вмешаться в американские выборы в 2020 году. Министр подчеркнул, что страна не отдает предпочтения какой-либо из сторон на предстоящих выборах

Напомним, Президент США Дональд Трамп ответил отказом на предложение Ирана снять с страны все санкции в обмен на проведение встречи. При этом, президент Ирана Хасана Роухани ранее заявил, что Трамп сам предложил отменить санкции против Ирана в обмен на начало переговоров.

Как сообщало РБК-Украина, что во время своего выступления на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп призвал мировые страны усилить экономическое давление против Ирана.