Иран обвинил советника Трампа в "непонимании ситуации"

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Ранее Болтон заявил, что США направят авианосец к берегам Ирана в качестве предупреждения

Представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана раскритиковал недавние заявления советника президента США Джона Болтона, в которых тот предупредил Тегеран об опасности атак против интересов США и их союзников. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По словам представителя Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC) Кейвана Хосрави, "Болтону недостает военного понимания и понимания в сфере безопасности, его заявления в основном направлены на привлечение внимания".

Так Хосрави отреагировал на сделанное в воскресенье, 5 мая, заявление Болтона, в котором советник американского президента объявил о направлении группы кораблей ВМС США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" на Ближний Восток, в зону ответственности центрального командования Вооруженных сил США.

Он отметил, что "командующие и американские военные вряд ли захотят проверить доказанные возможности Вооруженных сил Ирана",

Напомним, ранее Ботон заявил, что США намерены направить свой авианосец "Авраам Линкольн" вместе с сопровождающими кораблями и группой бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил, отвечающего за операции на Ближнем Востоке и в Средней Азии, как предупреждение Ирану.

Болтон уточнил, что США идут на такой шаг, чтобы "дать четкий сигнал иранскому режиму", что любая атака против интересов Соединенных Штатов или их союзников "будет встречена с безжалостной силой".