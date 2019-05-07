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Іран звинуватив радника Трампа в "нерозумінні ситуації"

Новини » Політика    07.05.2019 - 21:01
Іран звинуватив радника Трампа в "нерозумінні ситуації"
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Раніше Болтон заявив, що США направлять авіаносець до берегів Ірану в якості попередження

Представник Вищої ради національної безпеки Ірану розкритикував недавні заяви радника президента США Джона Болтона, в яких той Тегеран попередив про небезпеку атак проти інтересів США і їх союзників. Про це повідомляє іранське агентство Tasnim.

За словами представника Вищої ради національної безпеки Ірану (SNSC) Кейвана Хосраві, "Болтону бракує військового розуміння і розуміння у сфері безпеки, на його заяви в основному спрямовані на залучення уваги".

Так Хосраві відреагував на зроблене у неділю, 5 травня, заява Болтона, в якому радник американського президента оголосив про направлення групи кораблів ВМС США на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" на Близький Схід, в зону відповідальності центрального командування Збройних сил США. 

Він зазначив, що "командувачі та американські військові навряд чи захочуть перевірити доведені можливості Збройних сил Ірану",

Нагадаємо, раніше Ботон заявив, що США мають намір направити свій авіаносець "Авраам Лінкольн" разом з супроводжуючими кораблями і групою бомбардувальників в зону відповідальності Центрального командування Збройних сил, відповідального за операції на Близькому Сході і в Середній Азії, як попередження Ірану.

Болтон уточнив, що США йдуть на такий крок, щоб "дати чіткий сигнал іранському режиму", що будь-яка атака проти інтересів Сполучених Штатів або їх союзників "буде зустрінута з безжальною силою".

 

 

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІранДжон Болтон
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