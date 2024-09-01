Іран назвав остаточну причину катастрофи вертольота президента Раїсі

У травні 2024 року в результаті падіння вертольота загинув президент Ірану Ібрахім Раїсі. Остаточною причиною називають погодні умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Посилаючись на розслідування, агентство пише, що аварія вертольота, внаслідок якого загинув Раїсі, була в першу чергу викликана погодними умовами, у тому числі густим туманом.
Густий туман спричинив те, що вертоліт, на борту якого знаходилися Раїсі та його супутники, врізався в гору.
Такого висновку дійшла вища комісія, якій іранські військові доручили розслідувати інцидент.
Нагадаємо, що Раїсі загинув у травні цього року, коли його вертоліт упав у гірському районі неподалік кордону з Азербайджаном.
У попередній доповіді іранських військових, яка була опублікована того ж місяця, говорилося, що в ході розслідування не було виявлено жодних доказів злочину чи нападу.
Раніше РБК-Україна писало, що в серпні Іран вже озвучував офіційну версію загибелі Раїсі. Зокрема, повідомлялося, що причиною стали погодні умови, а також нездатність вертольота впоратися з вагою.
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