UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іран назвав остаточну причину катастрофи вертольота президента Раїсі

Фото: покійний президент Ірану Ібрахім Раїсі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У травні 2024 року в результаті падіння вертольота загинув президент Ірану Ібрахім Раїсі. Остаточною причиною називають погодні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Посилаючись на розслідування, агентство пише, що аварія вертольота, внаслідок якого загинув Раїсі, була в першу чергу викликана погодними умовами, у тому числі густим туманом.

Густий туман спричинив те, що вертоліт, на борту якого знаходилися Раїсі та його супутники, врізався в гору.

Такого висновку дійшла вища комісія, якій іранські військові доручили розслідувати інцидент.

Смерть президента Ірану

Нагадаємо, що Раїсі загинув у травні цього року, коли його вертоліт упав у гірському районі неподалік кордону з Азербайджаном.

У попередній доповіді іранських військових, яка була опублікована того ж місяця, говорилося, що в ході розслідування не було виявлено жодних доказів злочину чи нападу.

Раніше РБК-Україна писало, що в серпні Іран вже озвучував офіційну версію загибелі Раїсі. Зокрема, повідомлялося, що причиною стали погодні умови, а також нездатність вертольота впоратися з вагою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІранАвіакатастрофа