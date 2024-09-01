Іран назвав остаточну причину катастрофи вертольота президента Раїсі

Смерть президента Ірану

Нагадаємо, що Раїсі загинув у травні цього року, коли його вертоліт упав у гірському районі неподалік кордону з Азербайджаном.

У попередній доповіді іранських військових, яка була опублікована того ж місяця, говорилося, що в ході розслідування не було виявлено жодних доказів злочину чи нападу.

Раніше РБК-Україна писало, що в серпні Іран вже озвучував офіційну версію загибелі Раїсі. Зокрема, повідомлялося, що причиною стали погодні умови, а також нездатність вертольота впоратися з вагою.

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