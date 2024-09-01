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Иран назвал окончательную причину крушения вертолета президента Раиси

Фото: покойный президент Ирана Ибрахим Раиси (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В мае 2024 года в результате крушения вертолета погиб президент Ирана Ибрахим Раиси. Окончательной причиной называют погодные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ссылаясь на расследование, агентство пишет, что крушение вертолета, в результате которого погиб Раиси, было в первую очередь вызвано погодными условиями, в том числе густым туманом.

Густой туман стал причиной того, что вертолет, на борту которого находились Раиси и его спутники, врезался в гору.

К такому выводу пришла высшая комиссия, которой иранские военные поручили расследовать инцидент.

Смерть президента Ирана

Напомним, что Раиси погиб в мае этого года, когда его вертолет упал в горном районе недалеко от границы с Азербайджаном.

В предварительном докладе иранских военных, которое было опубликовано в тот же месяц, говорилось, что в ходе расследования не было обнаружено никаких доказательств преступления или нападения.

Ранее РБК-Украина писало, что в августе Иран уже озвучивал официальную версию гибели Раиси. В частности, сообщалось что причиной стали погодные условия, а также неспособность вертолета справится с весом.

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