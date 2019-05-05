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Іран має намір продавати нафту на "сірому ринку" для подолання санкцій

Новини » Політика    05.05.2019 - 16:30
Іран має намір продавати нафту на "сірому ринку" для подолання санкцій
Фото: Амір Хусейн Заманінія (twitter.com/Cambio16)

Заступник міністра нафти Ірану відмовився уточнити, що вони називають "сірим ринком"

Заступник міністра нафти з міжнародних і торговельних питань Ірану Амір Хусейн Заманінія заявив, що для обходу санкцій США на експорт іранської нафти, вони мають намір використовувати "сірий ринок" сировини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

Заманінія підкреслив, що вони вважають таке рішення допустимим. Він заявив, що обхід традиційних легальних каналів не є шахрайством, а буде відповіддю на санкції, які в Тегерані вважають несправедливими і незаконними.

Разом з тим він відмовився уточнити, що саме Іран називає "сірим ринком".

Також заступник міністра нафти визнав, що через санкції США їм довелося зіткнутися з необхідністю прийняття дострокових економічних заходів.

"Нам потрібно прийняття серйозних рішень щодо фінансового і економічного регулювання, і уряд працює над цим", - заявив Заманиния.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп продовжив ембарго на поставки нафти з Ірану. Глава США також зазначив, що прийняв рішення про продовження ембарго після пильного вивчення доповіді, спрямованого в Конгрес США Міністерством енергетики.

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