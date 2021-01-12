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Иран начал военно-морские ракетные учения в Оманском заливе

Тегеран, Вторник 12 января 2021 15:34
Иран начал военно-морские ракетные учения в Оманском заливе
Фото: иранский военный корабль (twitter.com samanthairani)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 12 января, военно-морские силы Ирана приступили к ракетным учениям в Оманском заливе. Они пройдут при поддержке других армейских подразделений и продлятся два дня.

Об этом сообщает агентство Mehr.

Как сообщается, эти учения проводятся на фоне обострившихся отношений между Ираном и США и спекуляций в прессе о том, что уходящая администрация Дональда Трампа может нанести удар по Ирану до истечения своего срока у власти 20 января. Также США после угроз Ирана оставили в регионе авианосец "Нимиц".

Ухудшение отношений произошло после того, как в мае 2018 года Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Вашингтон затем восстановил санкции против Тегерана. А в конце прошлого года авианосная ударная группа ВМС США вошла в акваторию Персидского залива.

Напомним, ранее Иран повысил уровень боеготовности части военно-морских сил в Персидском заливе.

Также РБК-Украина писало, что в конце июня 2020-го Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа из-за гибели иранского генерала, командующего Корпусом стражи исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Именно глава США распорядился нанести авиаудар, который стал для Сулеймани фатальным.

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