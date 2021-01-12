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Іран почав військово-морські ракетні навчання в Оманській затоці

Тегеран, Вівторок 12 січня 2021 15:34
Іран почав військово-морські ракетні навчання в Оманській затоці
Фото: іранський військовий корабель (twitter.com samanthairani)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 12 січня, військово-морські сили Ірану приступили до ракетних навчань в Оманській затоці. Вони пройдуть за підтримки інших армійських підрозділів і триватимуть два дні.

Про це повідомляє агентство Mehr.

Як повідомляється, ці навчання проводяться на тлі загострення відносин між Іраном і США і спекуляцій у пресі про те, що адміністрація Дональда Трампа може завдати удару по Ірану до закінчення свого терміну влади 20 січня. Також США після погроз Ірану залишили в регіоні авіаносець "Німіц".

Погіршення відносин відбулося після того, як у травні 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. Вашингтон потім відновив санкції проти Тегерана. А наприкінці минулого року авіаносна ударна група ВМС США увійшла в акваторію Перської затоки.

Нагадаємо, раніше Іран підвищив рівень боєготовності частини військово-морських сил у Перській затоці.

Також РБК-Україна писало, що в кінці червня 2020-го Іран видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа через загибель іранського генерала, командувача Корпусом варти ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані. Саме глава США розпорядився завдати авіаудару, який став для Сулеймані фатальним.

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