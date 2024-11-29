Іран може посилити програму розробки ядерної зброї у найближчі місяці, - французька розвідка

"Наші служби працюють пліч-о-пліч, щоб протистояти тому, що, безсумнівно, є однією з загроз, якщо не сказати найбільш критичною загрозою, в найближчі місяці - можливому розповсюдженню ядерної зброї в Ірані", - заявив Лернер.

За його словами, наразі вирішальними будуть розвіддані щодо ситуації з ядерною зброєю Ірану. Після цього влада низки країни зможе приймати правильні рішення і визначати правильні стратегії.

Раніше ми писали про те, що Рада Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію із вимогою до Ірану терміново покращити співпрацю з агентством та надати "всеосяжний" звіт. Цей документ нібито направлений на те, щоб підштовхнути Тегеран до нових ядерних переговорів.