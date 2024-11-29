Іран може посилити програму розробки ядерної зброї у найближчі місяці, - французька розвідка
У найближчі місяці існують ризики поширення ядерної зброї Іраном. Велика Британія та Франція вже працюють над стратегіями можливого розвитку таких подій.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава французької служби зовнішньої розвідки Ніколя Лернер, пише Reuters.
"Наші служби працюють пліч-о-пліч, щоб протистояти тому, що, безсумнівно, є однією з загроз, якщо не сказати найбільш критичною загрозою, в найближчі місяці - можливому розповсюдженню ядерної зброї в Ірані", - заявив Лернер.
За його словами, наразі вирішальними будуть розвіддані щодо ситуації з ядерною зброєю Ірану. Після цього влада низки країни зможе приймати правильні рішення і визначати правильні стратегії.
Раніше ми писали про те, що Рада Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію із вимогою до Ірану терміново покращити співпрацю з агентством та надати "всеосяжний" звіт. Цей документ нібито направлений на те, щоб підштовхнути Тегеран до нових ядерних переговорів.
Детальніше про те, чи зможе Іран створити ядерну зброю та як це зупинити - читайте в нашому окремому матеріалі.
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