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Иран может усилить программу разработки ядерного оружия в ближайшие месяцы, - французская разведка

Пятница 29 ноября 2024 22:23
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Иран может усилить программу разработки ядерного оружия в ближайшие месяцы, - французская разведка Иллюстративное фото: Иран может усилить программу разработки ядерного оружия (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В ближайшие месяцы существуют риски распространения ядерного оружия по Ирану. Великобритания и Франция уже работают над стратегиями возможного развития подобных событий.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава французской службы внешней разведки Николя Лернер, пишет Reuters.

"Наши службы работают бок о бок, чтобы противостоять тому, что, несомненно, является одной из угроз, если не сказать наиболее критической угрозой, в ближайшие месяцы – возможному распространению ядерного оружия в Иране", - заявил Лернер.

По его словам, решающими будут разведаны по ситуации с ядерным оружием Ирана. После этого власти ряда страны смогут принимать правильные решения и определять правильные стратегии.

Ранее мы писали о том, что Совет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с требованием к Ирану срочно улучшить сотрудничество с агентством и предоставить "всеобъемлющий" отчет. Этот документ якобы направлен на то, чтобы подтолкнуть Тегеран к новым ядерным переговорам.

Подробнее о том, сможет ли Иран создать ядерное оружие и как это остановить – читайте в нашем отдельном материале.

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Иран Ядерное оружие
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