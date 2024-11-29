Иран может усилить программу разработки ядерного оружия в ближайшие месяцы, - французская разведка

В ближайшие месяцы существуют риски распространения ядерного оружия по Ирану. Великобритания и Франция уже работают над стратегиями возможного развития подобных событий.

"Наши службы работают бок о бок, чтобы противостоять тому, что, несомненно, является одной из угроз, если не сказать наиболее критической угрозой, в ближайшие месяцы – возможному распространению ядерного оружия в Иране", - заявил Лернер.

По его словам, решающими будут разведаны по ситуации с ядерным оружием Ирана. После этого власти ряда страны смогут принимать правильные решения и определять правильные стратегии.

Ранее мы писали о том, что Совет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с требованием к Ирану срочно улучшить сотрудничество с агентством и предоставить "всеобъемлющий" отчет. Этот документ якобы направлен на то, чтобы подтолкнуть Тегеран к новым ядерным переговорам.