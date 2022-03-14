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Иран и КНДР позади. Россия стала подсанкционным лидером, – Кулеба

Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба констатировал выход России в мировые лидеры по количеству санкций, направленных на государство.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на онлайн-брифинг дипломата.

"Россия опередила Иран и Северную Корею и превратилась в подсанкционного лидера. Россия стала мировым изгнанником, токсичной страной, от которой отворачивается мир", – заявил министр.

Кулеба также заверил, что Украина активно работает по закрытию всех путей обхода санкций против РФ. Отечественные власти постоянно ведут переговоры с партнерами на Западе, чтобы те давили на третьи страны, которые россияне пытаются использовать во избежание санкций.

К слову, лондонские анархисты захватили имение российского олигарха Олега Дерипаски и попытаются превратить его место в убежище беженцев из Украины.

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