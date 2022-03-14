Іран і КНДР позаду. Росія стала підсанкційним лідером, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба констатував вихід Росії в світові лідери за кількістю спрямованих на державу санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на онлайн-брифінг дипломата.
"Росія випередила Іран та Північну Корею та перетворилася на підсанкційного лідера. Росія стала світовим вигнанцем, токсичною країною, від якої відвертається світ", – заявив міністр.
Кулеба також запевнив, що Україна активно працює над закриттям усіх шляхів обходу санкцій проти РФ. Вітчизняна влада постійно веде перемовини з партнерами на Заході, щоб ті тиснули на треті країни, які росіяни намагаються використати для уникнення санкцій.
До слова, лондонські анархісти захопили маєток російського олігарха Олега Дерипаски та спробують перетворити його місце прихистку біженців з України.
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