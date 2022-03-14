Іран і КНДР позаду. Росія стала підсанкційним лідером, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба констатував вихід Росії в світові лідери за кількістю спрямованих на державу санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на онлайн-брифінг дипломата.

"Росія випередила Іран та Північну Корею та перетворилася на підсанкційного лідера. Росія стала світовим вигнанцем, токсичною країною, від якої відвертається світ", – заявив міністр. Кулеба також запевнив, що Україна активно працює над закриттям усіх шляхів обходу санкцій проти РФ. Вітчизняна влада постійно веде перемовини з партнерами на Заході, щоб ті тиснули на треті країни, які росіяни намагаються використати для уникнення санкцій.