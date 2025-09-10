Іран і МАГАТЕ домовилися відновити інспекції на ядерних об'єктах

Повідомляється, що у вівторок, 9 вересня, Іран і Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили про досягнення угоди щодо відновлення інспекцій на своїх об'єктах, включно з тими, які зазнали руйнувань унаслідок ударів з боку США та Ізраїлю.

Конкретні деталі угоди поки що не розкрито, а Тегеран попередив, що домовленість стане недійсною в разі повторного запровадження санкцій.

Досягнуті домовленості між генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі на зустрічі в Каїрі створюють основу для повного відновлення інспекційного контролю, перерваного після військових ударів по ядерних об'єктах Ірану в червні.

Дипломати підкреслюють, що критично важливими є саме деталі угоди, які поки що залишаються закритими. На спільній пресконференції Гроссі та Аракчі обмежилися обговоренням "модальностей" - умов, за яких можлива перевірка об'єктів.

Гроссі зазначив в X (колишній Twitter), що в Каїрі вдалося узгодити практичні умови відновлення інспекційної діяльності в Ірані, назвавши це значним кроком у правильному напрямку.

Домовленості досягнуто на тлі погроз європейських держав знову запровадити масштабні санкції проти Ірану, які було скасовано в рамках ядерної угоди 2015 року з провідними світовими державами.

Експерти зазначають, що успішна реалізація угоди стане ключовим фактором для стабілізації контролю над іранською ядерною програмою та зниження напруженості на Близькому Сході.