Иран хочет улучшить отношения со странами Ближнего Востока

Правительство Ирана заявило, что хочет улучшить отношения со всеми странами Ближнего Востока. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам министра энергетики Ирана Бижана Зангане, их общий враг находится за пределами Ближнего Востока.

"Мы хотим дружить со всеми странами региона. Наш общий враг находится за пределами Ближнего Востока. У меня нет проблем встретиться с министром нефти Саудовской Аравии", - сообщил министр нефти Ирана.

Также Зангане сообщил, что китайская национальная нефтяная компания отказалась от разработки газового месторождения Южный Парс в Иране. После отказа китайской компании разрабатывать газовое месторождение будет иранская национальная компания Petropars.

Напомним, ранее правительство Саудовской Аравии заявило, что готово встретиться с Ираном в случае, если иранские власти прекратят разработку программ по созданию оружия массового уничтожения и поддержку терроризма.

Ранее принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман назвал атаку Ирана на нефтяные объекты объявлением войны.