Іран не хоче великої війни з Ізраїлем: експерт оцінив, якою може бути "помста" Тегерана

Іран не хоче великої війни з Ізраїлем. Тому Тегеран досі не відповів на вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії, однак "помста" обов'язково буде.
Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна розповів ізраїльський воєнний оглядач Давид Шарп.
За його словами, помста Ірану очікувалася у вигляді ракетного удару по Ізраїлю досить швидко, проте "Іран, мабуть, дещо переосмислив". Причиною є, зокрема, й погрози з боку Ізраїлю, США та Світового банку.
"Іран не хоче великої війни з Ізраїлем. Він її побоюється і, судячи з усього, вони вирішили якимось іншим способом помститися. Але тут дилема - іранці обіцяли помсту. Якщо її не здійснити - це втратити обличчя. Вони обіцяли на всіх рівнях", - зазначив Шарп.
Він наголосив, що втрачати обличчя на Близькому Сході - це прояв слабкості як для друзів, так і для ворогів.
"За це доводиться платити. І помста має бути такою, яка б мала вигляд того, що помстився саме Іран. Інакше виходить, що Іран не виконав обіцянку. І тут цікава в Ірану дилема - вдарити ракетами, як це вони робили у квітні, небезпечно, і, крім усього іншого, якщо вони це не зробили ікс тижнів тому, то незрозуміло, чому зволікати. Якщо ракетами, то можна вдарити й одразу", - додав експерт.
На його думку, ймовірно, Іран вирішив діяти іншим шляхом. Зокрема, може вдатися до класичного тероризму.
"Може атакувати ізраїльське представництво за кордоном, спробувати вбити високопоставленого ізраїльтянина або якогось відомого де-небудь за кордоном. Це тероризм. По-друге, не зрозуміло, як за це взяти відповідальність, якщо ти здійснив теракт за кордоном. Я б сказав так: щось та зроблять. Виключати, що вони завдадуть якогось ракетного удару, теж не можна", - зазначив Шарп.
Нагадаємо, 31 липня в Тегерані було ліквідовано лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію. Він приїхав до Ірану, щоб відвідати інавгурацію президента Ірану Масуда Пазешкіана.
Влада Ірану відразу звинуватила в інциденті ізраїльські спецслужби. За даними іранської влади, по гостьовому будинку, де знаходився Ганія, нібито було завдано ракетного удару.
При цьому західні ЗМІ з посиланням на власні джерела писали, що Ганію було вбито внаслідок вибуху бомби, яку заклали в гостьовому будинку за кілька місяців до інциденту.
Більш детально про ліквідацію лідера ХАМАС - у матеріалі РБК-Україна.
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