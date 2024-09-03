UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іран не хоче великої війни з Ізраїлем: експерт оцінив, якою може бути "помста" Тегерана

Фото: іранські військові (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Іран не хоче великої війни з Ізраїлем. Тому Тегеран досі не відповів на вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії, однак "помста" обов'язково буде.

Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна розповів ізраїльський воєнний оглядач Давид Шарп.

За його словами, помста Ірану очікувалася у вигляді ракетного удару по Ізраїлю досить швидко, проте "Іран, мабуть, дещо переосмислив". Причиною є, зокрема, й погрози з боку Ізраїлю, США та Світового банку.

"Іран не хоче великої війни з Ізраїлем. Він її побоюється і, судячи з усього, вони вирішили якимось іншим способом помститися. Але тут дилема - іранці обіцяли помсту. Якщо її не здійснити - це втратити обличчя. Вони обіцяли на всіх рівнях", - зазначив Шарп.

Він наголосив, що втрачати обличчя на Близькому Сході - це прояв слабкості як для друзів, так і для ворогів.

"За це доводиться платити. І помста має бути такою, яка б мала вигляд того, що помстився саме Іран. Інакше виходить, що Іран не виконав обіцянку. І тут цікава в Ірану дилема - вдарити ракетами, як це вони робили у квітні, небезпечно, і, крім усього іншого, якщо вони це не зробили ікс тижнів тому, то незрозуміло, чому зволікати. Якщо ракетами, то можна вдарити й одразу", - додав експерт.

На його думку, ймовірно, Іран вирішив діяти іншим шляхом. Зокрема, може вдатися до класичного тероризму.

"Може атакувати ізраїльське представництво за кордоном, спробувати вбити високопоставленого ізраїльтянина або якогось відомого де-небудь за кордоном. Це тероризм. По-друге, не зрозуміло, як за це взяти відповідальність, якщо ти здійснив теракт за кордоном. Я б сказав так: щось та зроблять. Виключати, що вони завдадуть якогось ракетного удару, теж не можна", - зазначив Шарп.

Конфлікт між Іраном та Ізраїлем

Нагадаємо, 31 липня в Тегерані було ліквідовано лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію. Він приїхав до Ірану, щоб відвідати інавгурацію президента Ірану Масуда Пазешкіана.

Влада Ірану відразу звинуватила в інциденті ізраїльські спецслужби. За даними іранської влади, по гостьовому будинку, де знаходився Ганія, нібито було завдано ракетного удару.

При цьому західні ЗМІ з посиланням на власні джерела писали, що Ганію було вбито внаслідок вибуху бомби, яку заклали в гостьовому будинку за кілька місяців до інциденту.

Більш детально про ліквідацію лідера ХАМАС - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльІран