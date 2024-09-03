Иран не хочет большой войны с Израилем: эксперт оценил, какой может быть "месть" Тегерана

Иран не хочет большой войны с Израилем. Поэтому Тегеран до сих пор не ответил на убийство лидера ХАМАС Исмаила Гании, однако "месть" обязательно будет.
Об этом в комментарии Youtube-канала РБК-Украина рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.
По его словам, месть Ирана ожидалась в виде ракетного удара по Израилю достаточно быстро, однако "Иран, видимо, кое-что переосмыслил".Причиной являются, в частности, и угрозы со стороны Израиля, США и Всемирного банка.
"Иран не хочет большой войны с Израилем. Он ее опасается и, судя по всему, они решили каким-то другим способом отомстить. Но здесь дилемма - иранцы обещали месть. Если ее не осуществить - это потерять лицо. Они обещали на всех уровнях", - отметил Шарп.
Он подчеркнул, что терять лицо на Ближнем Востоке - это проявление слабости как для друзей, так и для врагов.
"За это приходится платить. И месть должна быть такой, которая выглядела бы тем, что отомстил именно Иран. Иначе получается, что Иран не выполнил обещание. И здесь интересная в Иране дилемма - ударить ракетами, как это они делали в апреле, опасно, и, кроме всего прочего, если они это не сделали икс недель назад, то непонятно почему оттягивать. Если ракетами, то можно ударить и сразу", - добавил эксперт.
По его мнению, вероятно, Иран решил действовать другим путем. В частности, может прибегнуть к классическому терроризму.
"Может атаковать израильское представительство за границей, попытаться убить высокопоставленного израильтянина или какого-нибудь известного где-нибудь за границей. Это терроризм. Во-вторых, не понятно, как за это взять ответственность, если ты совершил теракт за границей. Я бы сказал так: что-то да сделают. Исключать, что они нанесут какой-то ракетный удар, тоже нельзя", - отметил Шарп.
Напомним, 31 июля в Тегеране был ликвидирован лидер ХАМАС Исмаил Гания. Он приехал в Иран, чтобы посетить инаугурацию президента Ирана Масуда Пазешкиана.
Власти Ирана сразу обвинили в инциденте израильские спецслужбы. По данным иранских властей, по гостевому дому, где находился Гания, якобы был нанесен ракетный удар.
При этом западные СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что Гания была убита в результате взрыва бомбы, которую заложили в гостевом доме за несколько месяцев до инцидента.
Более подробно о ликвидации лидера ХАМАС - в материале РБК-Украина.
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