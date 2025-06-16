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Іран готується до виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Фото: Іран готується до виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Парламент Ірану розробляє законопроєкт, який передбачає вихід країни з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

"У світлі останніх подій ми приймемо відповідне рішення. Уряд має забезпечити виконання парламентських законопроєктів, але така пропозиція лише готується, і ми будемо координувати її на пізніших етапах з парламентом", - сказав Багаї, відповідаючи на запитання щодо можливого виходу Ірану з ДНЯЗ.

Він додав, що Іран, як і раніше, виступає проти розробки зброї масового знищення.

Війна Ізраїлю з Іраном

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Ізраїль завдав авіаударів по Ірану. Одними з пріоритетних цілей стали ядерні об'єкти. Відтоді країни вже кілька разів обмінювалися ударами

Зокрема, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після атаки Ізраїлю повідомив, що було знищено наземну частину заводу зі збагачення урану в Натанзі.

Водночас, як повідомляють ЗМІ, Іран сигналізує про свою готовність до деескалації війни з Ізраїлем. Також Тегеран нібито готовий відновити переговори зі США про ядерну угоду.

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ІранЯдерна зброя