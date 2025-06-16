Іран готується до виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

"У світлі останніх подій ми приймемо відповідне рішення. Уряд має забезпечити виконання парламентських законопроєктів, але така пропозиція лише готується, і ми будемо координувати її на пізніших етапах з парламентом", - сказав Багаї, відповідаючи на запитання щодо можливого виходу Ірану з ДНЯЗ.

Він додав, що Іран, як і раніше, виступає проти розробки зброї масового знищення.