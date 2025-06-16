Иран готовится к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия

Война Израиля с Ираном

Напомним, в конце прошлой недели Израиль нанес авиаудары по Ирану. Одними из приоритетных целей стали ядерные объекты. С тех пор страны уже несколько раз обменивались ударами

В частности, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атаки Израиля сообщил, что была уничтожена наземная часть завода по обогащению урана в Натанзе.

В то же время, как сообщают СМИ, Иран сигнализирует о своей готовности к деэскалации войны с Израилем. Также Тегеран якобы готов возобновить переговоры с США о ядерной сделке.

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