Іран готується до більш серйозного конфлікту зі США, - WSJ

За словами джерел, після того, як президент США Дональд Трамп підписав у червні меморандум, представники адміністрації роз'їхалися по різних місцях, щоб заручитися підтримкою угоди, яка, як вони вважали, відкриє Ормузьку протоку.

Проте лідери жорстокої лінії Ірану зібралися в Тегерані та розробили інший план. На їхню думку, угода, ймовірно, була лише спробою США та Ізраїлю знизити тиск на світову економіку та виграти час для більш масштабного нападу у майбутньому.

Тому замість того, щоб покладатися на переговори, лідери Ірану витратили останні кілька місяців на підготовку до серйознішого конфлікту.

Їхні зусилля включають надання Корпусу вартових ісламської революції більшого контролю над регулярною армією країни, призначення на ключові посади загартованих ветеранів війни з Іраком та минулих внутрішніх репресій, а також розширення операцій внутрішньої контррозвідки та нарощування виробництва ракет і безпілотників.

Крім того, керівництво швидко перехопило ініціативу, атакуючи кораблі, щоб посилити контроль Ірану над Ормузькою протокою, і розширило поле бою до Червоного моря, яке використовувала Саудівська Аравія, щоб обійти іранську блокаду Перської затоки.

За словами джерел, арабські розвідслужби отримали докази, включаючи листування між Іраном та союзними йому озброєними угрупованнями в Ємені та Іраку - які свідчать про стратегічне зрушення у керівництві країни, яке дотримується жорсткої лінії.

Виходячи з цих даних, Іран готує свої сили до розширення війни та підвищення витрат для США. Лідери Ірану, викликаючи тривогу у слабкіших країн Перської затоки, таких як Кувейт, все частіше говорять про проведення наступальних операцій на території противника.

Головна мета Тегерана - завдати супротивникові досить серйозних збитків, щоб гарантувати, що атаки, подібні до тих, які Іран пережив під час 12-денної війни в 2025 році, а також конфлікт, що триває, більше не повторилися.

"В Ірані також широко поширена думка, що головна війна ще не почалася. Все, що ми бачили досі, все інтерпретується через призму тактики "салями" - обмеженої, поступової ескалації, спрямованої на ослаблення можливостей противника перед більш масштабним протистоянням", - сказав Мохаммад Хасан Сангтараш, аналітик з питань.

WSJ пише, що підготовка Ірану вказує на величезний розрив між тим, як Вашингтон та Тегеран сприймають цей етап війни. Ця розбіжність призвела до жорсткої переговорної позиції та небажання іранського керівництва укладати угоди, що постійно ставить Дональда Трампа в глухий кут.