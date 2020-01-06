Иран готовит удар по силам США, а в Австралии продолжаются пожары: новости за выходные

Тегеран готовит военный ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, число жертв лесных пожаров в Австралии возросло до 24, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Оман. Подробнее о том, что произошло на выходных, 4-5 января, - в материале РБК-Украина

Иран готовит удар по силам США в ответ на убийство Сулеймани

Военный советник руководителя Ирана Хосейн Деган заявил, что Тегеран готовит военный ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, осуществленное силами Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Военный советник иранского аятоллы отметил, что "ответ, несомненно, будет военным" и направленный против американских военных ообъектов. Однако он добавил, что Тегеран никогда не стремился и не будет стремиться к войне.

Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США

Парламент Ирака в воскресенье, 5 января, проголосовал за резолюцию, которая обязывает правительство попросить о выводе войск США с территории страны. Об этом сообщает Alarabiya.

Сообщается, что соответствующее решение было принято на внеочередной сессии парламента по инициативе премьер-министра Ирака Адиля Абду-Махди. Таким образом парламент обратится к правительству с требованием просить Вашингтон о выводе войск с Ирака.

Махди также назвал убийство генерала Ирана Касема Сулеймани и иракского ополчения Абу Махди аль-Мохандеса "политическим убийством". Также премьер Ирака отметил, что местные власти не выдали разрешение США на проведение операции по ликвидации Сулеймани.

Зеленский отправился в Оман

Офис президента сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьей улетел в Оман, где у него в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне.

Как отметили в Офисе президента, Зеленский отправился в Оман вместе с семьей за собственные средства.

Ранее сообщалось, что Зеленский вместе с семьей были замечены в Омане утром 5 января. При этом отмечалось, что президент находится в одном из самых дорогих пятизвездочных отелей страны Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).

Число жертв лесных пожаров в Австралии возросло до 24

Число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что количество погибших исчисляется от начала лесных пожаров в сентябре 2019 года.

Почти 200 очагов горения до сих пор начисляется по всей стране. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели.

В Каховке протестовали из-за возможной причастности полиции к убийству человека

В Каховке 4 января прошла массовая акция протеста из-за убийства 26-летнего мужчины во время стрельбы, к которой может быть причастна местная полиция.

По данным местной полиции, утром 1 января в Каховке мужчина, который отдыхал в компании правоохранителя, сделал несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина через несколько дней скончался в больнице.

ГБР начало расследование убийства. Открыто дело о превышении служебных полномочий.

Выступление Ирины Хакамады в Киеве отменили

Ирина Хакамада не приедет в Киев для участия в бизнес-форуме. Об этом соообщили организаторы мероприятия Taryan Group, которые пригласили ее ранее. Российский политик, которая поддержала аннексию Крыма и активно пропагандировала политику Путина, должна была выступить 27 февраля в киевском Дворце Спорта.

Организаторы события уверили, что они провели первичную проверку и получили от правоохранителей разрешение на въезд в страну оппозиционерки. Но после ажиотажа среди украинцев приглашать политика отказались.

Епифаний сделал заявление о переносе Рождества

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что необходимо пересмотреть действующую календарную систему, к тому же, церковь готова к подобным изменениям. Об этом он поделился в интервью Радио Свобода.

Отмечается, что далеко не все украинцы готовы к календарным реформам, о которых на данный момент идут активные дискуссии. По словам Епифания, решение будет значительно легче принять именно в тот момент, когда объединятся все православные поместные церкви. Кроме того, предстоятель ПЦУ настаивает на проведении большой просветительской работы.