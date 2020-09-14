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Иран может готовить покушение на посла США, - Politico

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Ирана рассматривает возможность покушения на посла США в Южно-Африканской Республике (ЮАР). В такой способ Иран планирует отомстить Вашингтону за смерть генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает Politico.

Согласно отчетам разведки США, о возможной подготовке покушения на посла США в ЮАР Лану Маркс поступала информация еще с весны. В последние недели сведения об угрозе стали более конкретными. По информации правительства США, к возможному покушению причастно посольство Ирана в Претории.

Почему именно Маркс стала целью возможного покушения в США пока не знают. Однако связывают это с ее дружескими отношениями с президентом США Дональдом Трампом.

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При этом покушение на Маркс является лишь одним из нескольких вариантов мести.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате спецоперации военных США. Тогда Пентагон обвинил Сулеймани в гибели сотен американцев и их союзников в течение месяцев, предшествовавших его убийству. Трамп заявил, что ликвидировать Сулеймани должны были еще раньше.

После ликвидации в Иране заявили, что разработали 13 вариантов ответа Соединенным Штатам на убийство Сулеймани.

Позже Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа из-за гибели Сулеймани.

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