Иран готов провести переговоры по "черным ящикам" атакованного самолета МАУ

Посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк обсудил с заместителем министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсеном Бахарвандом авиакатастрофу в Тегеране. Иран готов провести переговоры с Киевом по решению вопросов, связанных с "черными ящиками" атакованного самолета.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Бахарвандом заявил, что готов провести переговоры с украинскими чиновниками в любое время и в любом месте, определенном украинцами в кратчайший момент, чтобы немедленно решить вопрос "черных ящиков" самолета, оплатив компенсацию семьям погибших.

В ответ посол Украины сказал, что передаст эти слова украинскому Министерству иностранных дел.

Добавим, в январе этого года вблизи Тегерана разбился самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ. На борту самолета находились 176 пассажиров и 9 членов экипажа. Предварительно, самолет был поражен двумя ракетами, которые выпустили иранские военные.

Напомним, в Иране заявили о 6 задержанных по делу о катастрофе самолета МАУ.

Как сообщалось, следствие по делу продолжается, поскольку из-за задержки со стороны Тегерана до сих пор не были расшифрованы "черные ящики".