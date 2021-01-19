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Иран и еще шесть стран лишились права голоса в Генассамблее ООН

Нью-Йорк, Вторник 19 января 2021 14:32
Иран и еще шесть стран лишились права голоса в Генассамблее ООН
Фото: Генассамблея ООН (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил президенту Генеральной Ассамблеи Волкану Бозкиру, что семь стран лишились права голоса в Генассамблее ООН. Это произошло из-за того, что правительства стран не оплатили членские взносы.

Об этом сообщает Africanews.

Список возглавляет Иран, который должен заплатить по меньшей мере 16,2 млн долларов. Остальные страны - это африканские государства Нигер, Ливия, Центральноафриканская Республика, Конго, Южный Судан и Зимбабве.

Кроме того, еще три государства находятся на испытательном сроке. В частности, Коморские Острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи.

В соответствии со статьей 19 Устава ООН, страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года. Устав также дает Генеральной Ассамблее, состоящей из 193 членов, полномочия решать, "что неуплата вызвана условиями, не зависящими от члена", и в этом случае страна может продолжать голосовать.

Напомним, ранее представительство Украины в ООН сообщило, что Украина стала первой страной, которая в полном объеме оплатила взносы в ООН в 2021 году.

Кроме того, в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский распорядился выполнить резолюции ООН относительно оружия массового уничтожения. Координировать выполнение резолюций будет Министерство иностранных дел.

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