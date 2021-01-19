Іран і ще шість країн позбулися права голосу в Генасамблеї ООН

Фото: Генасамблея ООН (Getty Images)

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив президенту Генеральної Асамблеї Волкану Бозкиру, що сім країн позбулися права голосу в генеральній асамблеї ООН. Це сталося через те, що уряди країн не сплатили членські внески.

Про це повідомляє Africanews.

Список очолює Іран, який повинен заплатити щонайменше 16,2 млн доларів. Інші країни - це африканські держави Нігер, Лівія, Центральноафриканська Республіка, Конго, Південний Судан і Зімбабве.

Крім того, ще три держави перебувають на випробувальному терміні. Зокрема, Коморські Острови, Сомалі, Сан-Томе і Прінсіпі.



Відповідно до статті 19 Статуту ООН, країна втрачає право голосу в Генеральній Асамблеї ООН, якщо її борг організації перевищує за розміром платіж за останні два роки. Статут також дає Генеральної Асамблеї, що складається зі 193 членів, повноваження вирішувати, "що несплата викликана умовами, що не залежать від члена", і в цьому випадку країна може продовжувати голосувати.

Нагадаємо, раніше представництво України в ООН повідомило, що Україна стала першою країною, яка в повному обсязі сплатила внески в ООН у 2021 році.

Крім того, на початку грудня президент України Володимир Зеленський розпорядився виконати резолюції ООН щодо зброї масового знищення. Координувати виконання резолюцій буде Міністерство закордонних справ.