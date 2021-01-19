ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Іран і ще шість країн позбулися права голосу в Генасамблеї ООН

Нью-Йорк, Вівторок 19 січня 2021 14:32
Іран і ще шість країн позбулися права голосу в Генасамблеї ООН
Фото: Генасамблея ООН (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив президенту Генеральної Асамблеї Волкану Бозкиру, що сім країн позбулися права голосу в генеральній асамблеї ООН. Це сталося через те, що уряди країн не сплатили членські внески.

Про це повідомляє Africanews.

Список очолює Іран, який повинен заплатити щонайменше 16,2 млн доларів. Інші країни - це африканські держави Нігер, Лівія, Центральноафриканська Республіка, Конго, Південний Судан і Зімбабве.

Крім того, ще три держави перебувають на випробувальному терміні. Зокрема, Коморські Острови, Сомалі, Сан-Томе і Прінсіпі.

Відповідно до статті 19 Статуту ООН, країна втрачає право голосу в Генеральній Асамблеї ООН, якщо її борг організації перевищує за розміром платіж за останні два роки. Статут також дає Генеральної Асамблеї, що складається зі 193 членів, повноваження вирішувати, "що несплата викликана умовами, що не залежать від члена", і в цьому випадку країна може продовжувати голосувати.

Нагадаємо, раніше представництво України в ООН повідомило, що Україна стала першою країною, яка в повному обсязі сплатила внески в ООН у 2021 році.

Крім того, на початку грудня президент України Володимир Зеленський розпорядився виконати резолюції ООН щодо зброї масового знищення. Координувати виконання резолюцій буде Міністерство закордонних справ.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ООНІран

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся