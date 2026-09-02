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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Іран за довгий час знову вирішив атакувати Йорданію

01:33 02.09.2026 Ср
2 хв
Що відомо про подію?
aimg Едуард Ткач
Фото: в армії Йорданії заявили, що збили 10 ракет (Getty Images)

Іран пізно ввечері у вівторок, 1 вересня, завдав ракетних ударів по Йорданії. При цьому більшість іранських ракет було збито системами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet, The Times of Israel і Press TV.

Як пишуть ЗМІ, приблизно о 23:00 на мобільні телефони мешканців Йорданії були розіслані повідомлення про можливу небезпеку. Незадовго до цього повідомлення була інформація, що Іран запустив у напрямку країни ракети.

"Район, в якому ви знаходитесь, може бути схильний до впливу осколків. Просимо вас зберігати спокій і сховатися в найближчій будівлі або залишатися в своєму автомобілі", - йшлося у попередженнях.

Приблизно о 23:15 в країні було оголошено повітряну тривогу, а пізніше були повідомлення, що йорданські системи ППО перехопили ракети в кількох районах країни. Зокрема, сирени працювали у провінціях Мафрак та Акаба.

Ще через деякий час в армії Йорданії офіційно прозвітували, що перехопили більшість ракет.

"Системи ППО Йорданії перехопили і знищили 13 балістичних ракет, що увійшли в повітряний простір Королівства, успішно перехопивши і знищивши 10 з них, у той час як три ракети впали у віддалених районах далеко від населених пунктів", - йшлося у заяві.

У КВІР тим часом заявили, що метою був табір Тібтін на березі затоки Акаба.

Крім цього, ЗМІ писали, що Іран нібито атакував дронами американських військових та радіолокаційне обладнання на авіабазі в Бахрейні. Також варто додати, що про роботу ППО через дронову атаку заявили в Кувейті.

Що саме в результаті атаковано, чи були попадання по базах чи чогось іншого, поки що невідомо.

Що передувало

Нагадаємо, що США та Іран досі так і не уклали мирну угоду. Однак у серпні сторони припинили атаки один по одному, але в ніч на 31 серпня США завдали удару по іранському острівцю Ларак, оскільки іранські сили готувалися знову мінувати Ормузьку протоку.

Відразу після цього в КВІР пообіцяли відповісти на цю атаку, після чого запустили кілька ракет. В Ірані стверджували, що атакували дві авіабази в Йорданії, хоча в самій Йорданії заявляли, що збили усі 8 ракет.

Також додамо, що ввечері 1 вересня у Центральному командуванні США заявили, що завдають удару Ірану у відповідь на спроби Тегерана атакувати судна в Ормузькій протоці та військових США. Пізніше вони прозвітували, що атакували ППО, РЕБ, морські засоби та споруди, мирні споруди та одягнені зв'язки.

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ІранИордания