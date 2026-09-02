Іран за довгий час знову вирішив атакувати Йорданію

Іран пізно ввечері у вівторок, 1 вересня, завдав ракетних ударів по Йорданії. При цьому більшість іранських ракет було збито системами ППО.

Як пишуть ЗМІ, приблизно о 23:00 на мобільні телефони мешканців Йорданії були розіслані повідомлення про можливу небезпеку. Незадовго до цього повідомлення була інформація, що Іран запустив у напрямку країни ракети.

"Район, в якому ви знаходитесь, може бути схильний до впливу осколків. Просимо вас зберігати спокій і сховатися в найближчій будівлі або залишатися в своєму автомобілі", - йшлося у попередженнях.

Приблизно о 23:15 в країні було оголошено повітряну тривогу, а пізніше були повідомлення, що йорданські системи ППО перехопили ракети в кількох районах країни. Зокрема, сирени працювали у провінціях Мафрак та Акаба.

Ще через деякий час в армії Йорданії офіційно прозвітували, що перехопили більшість ракет.

"Системи ППО Йорданії перехопили і знищили 13 балістичних ракет, що увійшли в повітряний простір Королівства, успішно перехопивши і знищивши 10 з них, у той час як три ракети впали у віддалених районах далеко від населених пунктів", - йшлося у заяві.

У КВІР тим часом заявили, що метою був табір Тібтін на березі затоки Акаба.

Крім цього, ЗМІ писали, що Іран нібито атакував дронами американських військових та радіолокаційне обладнання на авіабазі в Бахрейні. Також варто додати, що про роботу ППО через дронову атаку заявили в Кувейті.

Що саме в результаті атаковано, чи були попадання по базах чи чогось іншого, поки що невідомо.