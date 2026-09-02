Иран за долгое время вновь решил атаковать Иорданию

Иран поздно вечером во вторник, 1 сентября, нанес ракетные удары по Иордании. При этом большинство иранских ракет были сбиты системами ПВО.

ИрКак пишут СМИ, примерно в 23:00 на мобильные телефоны жителей Иордании были разосланы сообщения о возможной опасности. Незадолго до этого уведомления была информация, что Иран запустил в направлении страны ракеты.

"Район, в котором вы находитесь, может быть подвержен воздействию осколков. Просим вас сохранять спокойствие и укрыться в ближайшем здании или оставаться в своем автомобиле", - говорилось в предупреждениям.

Примерно в 23:15 в стране была объявлена воздушная тревога, а позже были сообщения, что иорданские системы ПВО перехватили ракеты в нескольких районах страны. В частности, сирены работали в провинциях Мафрак и Акаба.

Еще через некоторое время в армии Иордании официально отчитались, что перехватили большинство ракет.

"Системы ПВО Иордании перехватили и уничтожили 13 баллистических ракет, вошедших в воздушное пространство Королевства, успешно перехватив и уничтожив 10 из них, в то время как три ракеты упали в отдаленных районах вдали от населенных пунктов", - говорилось в заявлении.

В КСИР тем временем заявили, что целью был лагерь Тибтин на берегу залива Акаба.

Помимо этого, СМИ писали, что Иран якобы атаковал дронами американских военных и радиолокационное оборудование на авиабазе в Бахрейне. Также стоит добавить, что о работе ПВО из-за дроновой атаки заявили в Кувейте.

Что именно в итоге атаковано, были ли попадания по базам или чему-то иному, пока неизвестно.