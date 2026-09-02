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Иран за долгое время вновь решил атаковать Иорданию

01:33 02.09.2026 Ср
2 мин
Что известно о происшествии?
aimg Эдуард Ткач
Иран за долгое время вновь решил атаковать Иорданию Фото: в армии Иордании заявили, что сбили 10 ракет (Getty Images)
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Иран поздно вечером во вторник, 1 сентября, нанес ракетные удары по Иордании. При этом большинство иранских ракет были сбиты системами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet, The Times of Israel и Press TV.

ИрКак пишут СМИ, примерно в 23:00 на мобильные телефоны жителей Иордании были разосланы сообщения о возможной опасности. Незадолго до этого уведомления была информация, что Иран запустил в направлении страны ракеты.

"Район, в котором вы находитесь, может быть подвержен воздействию осколков. Просим вас сохранять спокойствие и укрыться в ближайшем здании или оставаться в своем автомобиле", - говорилось в предупреждениям.

Примерно в 23:15 в стране была объявлена воздушная тревога, а позже были сообщения, что иорданские системы ПВО перехватили ракеты в нескольких районах страны. В частности, сирены работали в провинциях Мафрак и Акаба.

Еще через некоторое время в армии Иордании официально отчитались, что перехватили большинство ракет.

"Системы ПВО Иордании перехватили и уничтожили 13 баллистических ракет, вошедших в воздушное пространство Королевства, успешно перехватив и уничтожив 10 из них, в то время как три ракеты упали в отдаленных районах вдали от населенных пунктов", - говорилось в заявлении.

В КСИР тем временем заявили, что целью был лагерь Тибтин на берегу залива Акаба.

Помимо этого, СМИ писали, что Иран якобы атаковал дронами американских военных и радиолокационное оборудование на авиабазе в Бахрейне. Также стоит добавить, что о работе ПВО из-за дроновой атаки заявили в Кувейте.

Что именно в итоге атаковано, были ли попадания по базам или чему-то иному, пока неизвестно.

Что предшествовало

Напомним, что США и Иран до сих пор так и не заключили мирную сделку. Однако в августе стороны прекратили атаки друг по другу, но в ночь на 31 августа США нанесли удар по иранскому островку Ларак, поскольку иранские силы готовились вновь минировать Ормузский пролив.

Сразу после этого в КСИР пообещали ответить на эту атаку, после чего запустили несколько ракет. В Иране утверждали, что атаковали две авиабазы в Иордании, хотя в самой Иордании заявляли, что сбили все 8 ракет.

Также добавим, что вечером 1 сентября в Центральном командовании США заявили, что наносят удар по Ирану в ответ на попытки Тегерана атаковать суда в Ормузском проливе и военных США. Позже они отчитались, что атаковали ПВО, РЭБ, морские средства и сооружения, мирные постройки и одеты связи.

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