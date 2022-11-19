Іран допоможе Росії у виробництві безпілотників для війни з Україною, - WP

РФ уклала непублічну угоду з Іраном про початок виробництва ударних безпілотників на російській території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
"Згідно з новими даними розвідки, отриманими американськими та іншими західними службами безпеки, після тижнів нападу на українські міста за допомогою безпілотників іранського виробництва Москва тихо досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень безпілотних літаків із зброєю на російській території", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що російські та іранські офіційні особи завершили угоду під час зустрічі в Ірані на початку листопада, і дві країни швидко рухаються до передачі проектів і ключових компонентів, які можуть дозволити почати виробництво протягом декількох місяців, повідомили в інтерв'ю троє чиновників, ознайомлені з цим питанням.
За словами офіційних осіб, ця угода, якщо вона буде повністю реалізована, означатиме подальше поглиблення російсько-іранського альянсу, який уже надав вирішальну підтримку військовій кампанії Москви в Україні. Придбавши власну конвеєрну лінію, Росія могла б різко збільшити свої запаси відносно недорогих, але дуже руйнівних систем озброєнь, які останніми тижнями змінили характер українського конфлікту, що триває дев’ять місяців.
У The Washington Post підкреслили, що для РФ ця угода може задовольнити критичну потребу в високоточних боєприпасах, яких не вистачає після дев’яти місяців боїв. За словами офіційних осіб, домовленості також пропонують значні економічні та політичні вигоди для Ірану. Хоча Тегеран намагався показати себе нейтральним у конфлікті з Україною, поява іранських безпілотників над українськими містами викликала погрози нових економічних санкцій з боку Європи. Лідери Ірану можуть вважати, що вони зможуть уникнути нових санкцій, якщо безпілотники будуть фізично зібрані в Росії, заявили чиновники.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що після того, як Україна представила реальні докази застосування іранського озброєння Росією в Україні, Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність до поставок зброї в РФ.
Також раніше ми писали, що Білорусь має намір виробляти снаряди для артилерії та РЗСО разом із Іраном.
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