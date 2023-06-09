Іран допомагає РФ побудувати завод з виробництва "Шахедів": у Білому домі розкрили деталі

"В останні тижні Росія використовувала іранські БПЛА для завдання ударів по Києву і тероризування українського населення. І військове партнерство Росії та Ірану, схоже, поглиблюється. Ми також стурбовані тим, що Росія працює з Іраном над виробництвом іранських БПЛА на території Росії", - заявив Кірбі.

За його словами, США мають інформацію про доставку з Ірану до Росії обладнання для будівництва заводу з виробництва БПЛА. Він може бути введений в експлуатацію до кінця наступного року.

Він також зазначив, що завод хочуть збудувати на території Республіки Татарстан.

Натомість Росія пропонує Ірану безпрецедентну співпрацю в галузі оборони, включаючи ракети, електроніку та протиповітряну оборону, додав Кірбі.

"Це повномасштабне оборонне партнерство, яке шкодить Україні, сусідам Ірану та міжнародній спільноті. Ми продовжуємо використовувати всі інструменти для викриття та припинення цієї діяльності, у тому числі шляхом інформування громадськості, і ми готові зробити ще більше", - зазначив чиновник Білого дому.

Постачання дронів з Ірану до Росії

Зазначимо, Іран ще минулого року почав передавати російським окупантам дрони-камікадзе "Шахед". Ворог регулярно використовує такі БПЛА, щоб атакувати територію нашої країни.

Через удари гинуть мирні українці, оскільки росіяни завдають ударів по цивільній інфраструктурі.

Примітно, що в іранських дронах знаходили комплектуючі, які виробляють країни Заходу. Санкції забороняють здійснювати відповідні постачання до Ірану та Росії.