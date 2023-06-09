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Иран помогает РФ построить завод по производству "Шахедов": в Белом доме раскрыли детали

Иллюстративное фото: Иран помогает РФ построить завод по производству "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран предоставляет России материалы, которые необходимы для построения завода по производству дронов-камикадзе "Шахед".

Об этом заявил координатор Совета по нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"В последние недели Россия использовала иранские БПЛА для нанесения ударов по Киеву и терроризирования украинского населения. И военное партнерство России и Ирана, похоже, углубляется. Мы также обеспокоены тем, что Россия работает с Ираном над производством иранских БПЛА на территории России", - заявил Кирби.

По его словам, у США есть информация о доставках из Ирана в Россию оборудования для постройки завода по производству БПЛА. Он может быть введен в эксплуатацию уже до конца следующего года.

Он также отметил, что завод хотят построить на территории Республики Татарстан.

Взамен Россия предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, включая ракеты, электронику и противовоздушную оборону, добавил Кирби.

"Это полномасштабное оборонное партнерство, которое вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу. Мы продолжаем использовать все инструменты для разоблачения и пресечения этой деятельности, в том числе путем информирования общественности, и мы готовы сделать еще больше", - отметил чиновник Белого дома.

Поставки дронов из Ирана в Россию

Отметим, Иран еще в прошлом году начал передавать российским оккупантам дроны-камикадзе "Шахед". Враг регулярно использует такие БПЛА для того, чтобы атаковать территорию нашей страны.

Из-за ударов гибнут мирные украинцы, поскольку россияне наносят удары по гражданской инфраструктуре.

Примечательно, что в иранских дронах находили комплектующие, которые производят страны Запада. Санкции запрещают совершать соответствующие поставки в Иран и Россию.

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