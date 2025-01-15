Іран у договорі з РФ відмовився визнавати Крим і не тільки російськими, - MEE

Відомо, що угода про співпрацю регулюватиме відносини між двома країнами протягом наступних 20 років. За словами джерела видання, проєкт угоди завершено після 20-30 раундів переговорів протягом чотирьох-п'яти років.

Також він розповів, що угода складається з 47 статей, які охоплюють широкий спектр галузей. Один із ключових пунктів пакту стосується територіальної цілісності - пункту, який має особливе значення для Ірану у зв'язку з триваючими претензіями ОАЕ на три острови в Перській затоці, які Тегеран контролює з 1971 року.

Водночас цей пункт "не включає визнання Криму, який Росія відібрала в України у 2014 році, або інших спірних територій".