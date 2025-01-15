UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Іран у договорі з РФ відмовився визнавати Крим і не тільки російськими, - MEE

Фото: диктатор РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У п'ятницю, 17 січня, президент Ірану Масуд Пезешкіан і російський диктатор Володимир Путін планують зустрітися в Москві для підписання договору про стратегічне партнерство. Примітний момент, що документ не визнає окуповані території України російськими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Middle East Eye.

Відомо, що угода про співпрацю регулюватиме відносини між двома країнами протягом наступних 20 років. За словами джерела видання, проєкт угоди завершено після 20-30 раундів переговорів протягом чотирьох-п'яти років.

Також він розповів, що угода складається з 47 статей, які охоплюють широкий спектр галузей. Один із ключових пунктів пакту стосується територіальної цілісності - пункту, який має особливе значення для Ірану у зв'язку з триваючими претензіями ОАЕ на три острови в Перській затоці, які Тегеран контролює з 1971 року.

Водночас цей пункт "не включає визнання Криму, який Росія відібрала в України у 2014 році, або інших спірних територій".

Нагадаємо, днями видання The Times писало, що Іран здійснює в РФ дипломатичні місії. За словами співрозмовників видання, країна хоче зміцнити свій військовий та оборонний потенціал і заручитися підтримкою Москви в питанні реалізації ядерної програми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКримІранВійна в Україні