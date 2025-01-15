Іран у договорі з РФ відмовився визнавати Крим і не тільки російськими, - MEE

У п'ятницю, 17 січня, президент Ірану Масуд Пезешкіан і російський диктатор Володимир Путін планують зустрітися в Москві для підписання договору про стратегічне партнерство. Примітний момент, що документ не визнає окуповані території України російськими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Middle East Eye.
Відомо, що угода про співпрацю регулюватиме відносини між двома країнами протягом наступних 20 років. За словами джерела видання, проєкт угоди завершено після 20-30 раундів переговорів протягом чотирьох-п'яти років.
Також він розповів, що угода складається з 47 статей, які охоплюють широкий спектр галузей. Один із ключових пунктів пакту стосується територіальної цілісності - пункту, який має особливе значення для Ірану у зв'язку з триваючими претензіями ОАЕ на три острови в Перській затоці, які Тегеран контролює з 1971 року.
Водночас цей пункт "не включає визнання Криму, який Росія відібрала в України у 2014 році, або інших спірних територій".
Нагадаємо, днями видання The Times писало, що Іран здійснює в РФ дипломатичні місії. За словами співрозмовників видання, країна хоче зміцнити свій військовий та оборонний потенціал і заручитися підтримкою Москви в питанні реалізації ядерної програми.
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