Иран в договоре с РФ отказался признавать Крым и не только российскими, - MEE

Известно, что соглашение о сотрудничестве будет регулировать отношения между двумя странами в течение следующих 20 лет. По словам источника издания, проект соглашения завершен после 20-30 раундов переговоров в течение четырех-пяти лет.

Также он рассказал, что соглашение состоит из 47 статей, которые охватывают широкий спектр областей. Один из ключевых пунктов пакта касается территориальной целостности - пункта, который имеет особое значение для Ирана в связи с продолжающимися претензиями ОАЭ на три острова в Персидском заливе, которые Тегеран контролирует с 1971 года.

В то же время, этот пункт "не включает признание Крыма, который Россия отобрала у Украины в 2014 году, или других спорных территорий".