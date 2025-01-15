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Иран в договоре с РФ отказался признавать Крым и не только российскими, - MEE

Фото: диктатор РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу, 17 января, президент Ирана Масуд Пезешкиан и российский диктатор Владимир Путин планируют встретиться в Москве для подписания договора о стратегическом партнерстве. Примечателен момент, что документ не признает оккупированные территории Украины российскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Middle East Eye.

Известно, что соглашение о сотрудничестве будет регулировать отношения между двумя странами в течение следующих 20 лет. По словам источника издания, проект соглашения завершен после 20-30 раундов переговоров в течение четырех-пяти лет.

Также он рассказал, что соглашение состоит из 47 статей, которые охватывают широкий спектр областей. Один из ключевых пунктов пакта касается территориальной целостности - пункта, который имеет особое значение для Ирана в связи с продолжающимися претензиями ОАЭ на три острова в Персидском заливе, которые Тегеран контролирует с 1971 года.

В то же время, этот пункт "не включает признание Крыма, который Россия отобрала у Украины в 2014 году, или других спорных территорий".

Напомним, на днях издание The Times писало, что Иран осуществляет в РФ дипломатические миссии. По словам собеседников издания, страна хочет укрепить свой военный и оборонный потенциал и заручиться поддержкой Москвы в вопросе реализации ядерной программы.

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