Иран дал Европе два месяца на спасение ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил, что его страна может сделать "важный шаг" по отказу от своих обязательств по ядерному соглашению с мировыми державами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Роухани подчеркнул, что Тегеран даст Европе еще два месяца, чтобы спасти сделку, поскольку вряд ли стороны достигнут договоренности "сегодня или завтра".

На заседании правительства 4 сентября Роухани также заявил, что Иран объявит «третий шаг» по сокращению обязательств и таким образом активизирует ядерную деятельность.

Он добавил, что этот шаг "будет иметь чрезвычайные последствия".

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

При этом американский лидер отметил, что во встрече заинтересован прежде всего Иран. Президент США заявил, что Иран обладает огромным потенциалом в сфере экономики, и предположил, что он не захочет потерять его, усиливая напряженность в отношениях между государствами.