Иран в четыре раза увеличил производство урана

Иран увеличил производство низкообогащенного урана в четыре раза, о чем проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщили в понедельник, 20 мая, иранские СМИ, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В МАГАТЭ пока не прокомментировали данную информацию.

В то же время, как отмечает издание, "увеличение производства в четыре раза может означать, что Иран, вероятно, выйдет за пределы ограничений запасов урана, установленных ядерным соглашением".

Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванді заявил, что указанное решение не означает, что Тегеран будет использовать большее количество центрифуг, чем ограниченное атомным соглашением.

По его словам, в течение нескольких недель Иран достигнет максимально разрешенного, согласно условиям договора, объема запасов низкообогащенного урана - 300 килограмм.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Иран никогда больше не угрожать его стране, поскольку в случае войны "Ирану наступит официальный конец".

Разведка США показала повышенную активность Ирана и его представителей, которых официальные лица США воспринимают как угрозу против американских целей в регионе.